Em protesto no CT, torcedores do Corinthians cobram jogadores e comissão técnica

Na véspera do clássico com o São Paulo, o Corinthians foi ao CT Joaquim Grava na manhã deste sábado para treinar e acertar os preparativos para o Majestoso pelo Campeonato Paulista. Porém, dezenas de torcedores alvinegros foram ao local e fizeram um protesto em forma de cobrança devido aos recentes tropeços e também ao desempenho ruim da equipe comandada por Vagner Mancini.

Cerca de 30 torcedores foram ao local onde o Corinthians treina para protestar e exigir um resultado positivo na Neo Química Arena, neste domingo, às 22h15 (horário de Brasília). Cartazes, gritos, bandeiras e até mesmos cruzes com o nome dos jogadores do time foram levados à manifestação, como forma de pressionar a equipe.

O fato de o mundo estar passando por uma pandemia de covid-19 não impediu os torcedores de se aglomerarem em frente ao CT. Um ato semelhante já foi feito anteriormente, na véspera do jogo com o Santos. Na ocasião, o time vinha de um desempenho insatisfatório com o River Plate do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, cenário similar ao dérbi deste domingo. Cartazes foram pregados nos muros do local, com dizeres de “clássico é guerra” e os torcedores fizeram cobranças à diretoria e ao técnico Vagner Mancini.

O treinador foi novamente cobrado, assim como seus comandados. O Corinthians vem de uma derrota para o Peñarol, também pela Sul-Americana, em que perdeu por 2 a 0 jogando em casa, na última quinta-feira. No Paulistão, o desempenho é um pouco melhor. A equipe alvinegra lidera o Grupo A, nove pontos à frente da Inter de Limeira.

O desafio, no entanto, é indigesto. O tradicional rival São Paulo, sob o comando do argentino Hernán Crespo, está em ótima fase. A equipe do Morumbi está em alta e soma oito vitórias seguidas, somando o Estadual e a Copa Libertadores.