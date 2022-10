Arquivo Elenco do Santos esquece bronca com arbitragem e foca em duelo com o Atlético-GO

Enquanto a diretoria do Santos continua se movimentando para demonstrar sua indignação com a atuação da arbitragem na derrota de terça-feira para o Flamengo, o elenco deixou o assunto de lado e se reapresentou nesta quinta. Sob o comando do técnico Orlando Ribeiro, os jogadores começaram a preparação para o duelo com o Atlético-GO, pela 34ª rodada do Brasileirão, marcado para as 19 horas de quarta-feira, no Antônio Accioly.

Com 43 pontos, brigando na parte intermediária da tabela, o time santista vem de duas derrotas seguidas. Antes de perder por 3 a 2 para o Flamengo, no jogo que motivou um dossiê com erros de arbitragem entregue pela diretoria à CBF, foi derrotado por 1 a 0 em clássico com o Corinthians na Vila Belmiro.

No treino desta quinta, os jogadores que foram titulares na terça fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco participou das atividades comandadas por Orlando Ribeiro. O zagueiro Maicon, em fase de transição após se recuperar de uma lesão na coxa direita, participou de uma parte do treinamento com os companheiros, mas passou a maior parte do tempo realizando trabalhos individuais.

Existe a expectativa de que o defensor seja liberado e entre na lista de relacionados para o jogo contra o Atlético-GO. A última vez que ele esteve em campo foi no dia 27 de setembro, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR. O certo é que o meia Lucas Barbosa e o atacante Lucas Braga estão novamente à disposição após cumprirem suspensão. Já o lateral-direito Madson e o volante Rodrigo Fernández receberam o terceiro amarelo e estão fora. Soteldo, com uma lesão no bíceps femural da coxa direita, continua de fora.