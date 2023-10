Arquivo Dupla do VAR é afastada por anular gol legal do Liverpool, mas juiz de campo continua na escala

A anulação do gol legal marcado por Luis Díaz, do Liverpool, contra o Tottenham, no último sábado, fez Darren England e seu assistente Dan Cook, responsáveis pela arbitragem de vídeo da partida, serem retirados da escala da próxima rodada do Campeonato Inglês. Já Simon Hooper, árbitro que apitou o duelo no campo, foi escalado para trabalhar no VAR de Everton x Bournemouth, jogo marcado para o próximo sábado. O quarto árbitro Michael Oliver também trabalhará normalmente no final de semana.

O lance em questão ocorreu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o Liverpool tinha um jogador a menos, pois Jones foi expulso, e nenhum dos times havia balançado a rede. Díaz estava em posição legal quando recebeu a bola e avançou para fazer o gol, mas Hooper anulou a jogada por impedimento. O VAR, por sua vez, não interveio para corrigir o erro. De acordo com a ESPN britânica, Darren England chegou a constatar a legalidade do lance após revisão, mas não teria entendido que decisão de campo foi a de anular o gol e apenas disse a Hooper que “a revisão estava concluída”.

A PGMOL, associação de árbitros do Campeonato Inglês, admitiu a falha. “A PGMOL reconhece um grave erro humano durante o Tottenham x Liverpool. O gol de Luiz Díaz foi anulado por impedimento pela equipe de árbitros em campo. Este foi um erro factual claro e óbvio e deveria ter resultado na marcação do gol por meio da intervenção do VAR, mas o VAR não interveio.A PGMOL conduzirá uma revisão completa das circunstâncias que levaram ao erro”, disse em comunicado.

Depois do gol mal anulado, o Liverpool teve a rede balançada por Son e buscou o empate nos acréscimos do segundo tempo, com um gol marcado por Gakpo. No segundo tempo, o time comandado por Jürgen Klopp ficou com nove jogadores em campo, já que Diogo Jota também foi expulso. Um gol contra de Matip, nos acréscimos, determinou a vitória por 2 a 1 para o Tottenham.