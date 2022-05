Arquivo Dudu nega polêmica sobre substituições no Palmeiras após ironia nas redes sociais

Após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Santos, neste domingo, o atacante Dudu gerou polêmica nas redes sociais ao comentar com ironia sua substituição para a entrada de Navarro na Vila Belmiro. Horas depois, o palmeirense fez nova postagem para explicar os comentários.

A polêmica começou quando o atleta respondeu a uma postagem de Paulo Serdan, ex-presidente da principal organizada do Palmeiras, no Instagram. “Minha saída é normal, po!!! Só posso jogar 60 minutos por jogo agora”, escreveu Dudu. No final da frase, o atacante inseriu os emojis de risada.

Horas depois, o camisa 7 se explicou pela mesma rede social. O atacante fez questão de afirmar que não há polêmica sobre a troca no final no segundo tempo. “Gente, vamos parar com isso! Não tem polêmica nenhuma. Só falei que, hoje, joguei 60 minutos. Não tem nada demais. Meio de semana, joguei 90 minutos, normal também”, escreveu Dudu, referindo-se ao jogo contra o Deportivo Táchira pela Libertadores.

A sequência de mensagens de Dudu nas redes sociais tem, como de pano, as mudanças que a comissão técnica do Palmeiras vêm fazendo para a disputa de várias competições simultaneamente. Dudu foi substituído em três das últimas quatro partidas do Brasileirão (Santos, Juventude e Red Bull Bragantino). Diante do Flamengo, ele atuou durante toda a partida.

Membros da comissão técnica do Palmeiras afirmam que dois jogadores do elenco – Dudu e Gustavo Gómez – pedem para atuar em todas as partidas mesmo que os exames fisiológicos identifiquem o desgaste por causa da maratona de jogos.

O atacante também afirmou que procuraria diretamente o treinador Abel Ferreira se tivesse algum comentário. “Tenham certeza que, se eu tivesse que falar alguma coisa, não iria na internet, seria direto ao treinador, sempre com muito respeito à sua liderança e ao trabalho dos meus companheiros”, completou o jogador que já entrou em campo 30 vezes na atual temporada, com seis gols e quatro assistências.