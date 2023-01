Duas mulheres são vítimas de violência doméstica em Sumaré

Duas mulheres receberam medida protetiva neste sábado (7), em Sumaré, após relatarem agressões de seus companheiros de relacionamento. Ambos os relatos foram registrados na Delegacia da Mulher durante a madrugada.

O primeiro caso aconteceu por volta das 23h, no Jardim Morumbi, na região do Matão. Uma mulher, de 30 anos, estava com uma amiga em um trailer que vende lanche e enquanto ela aguardava a comida, o agressor chegou ao local e desferiu socos na cabeça da vítima, que precisou ser encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Matão.

Foi realizado o exame de corpo de delito que constatou hematomas na face, no supercílio direito e punho esquerdo.

Segundo a agredida, ela teve um relacionamento com o autor por dois anos e não teve filhos. Há três meses eles estão separados, mas continuam morando no mesmo apartamento, ainda que a vítima já tenha encontrado um novo local para residir e esteja prestes a realizar a mudança.

No Boletim de Ocorrência, a mulher relatou que embora já tivesse sido xingada algumas vezes pelo autor, nunca havia sido agredida fisicamente. Nesta ocorrência, ela também foi ameaçada caso fizesse a denúncia.

Ainda em Sumaré, no Parque Progresso I, uma mãe denunciou humilhações ao confrontar o seu marido, que queria levar o filho de 10 anos ao bar. Neste momento, o suposto autor passou a xingá-la e humilhá-la. Ela mantém um relacionamento com o agressor há 20 anos.

Segundo a vítima, não é a primeira vez que o pai tenta levar a criança em locais inapropriados, que ela está em processo de divórcio desde o ano passado e que por conta do relacionamento abusivo está passando por tratamento psiquiátrico. A vítima ainda relata que o homem frequentemente diz que “ela não serve para nada” e que caçoa do fato “dela ganhar menos do que ele”.

No Termo de Declarações, o suposto autor contou que a esposa o maltrata e que não queria o divórcio, mas respeitou a decisão dela. Ele ainda afirmou que a mulher está chateada porque “não está dando a mínima para ela”.

A delegada Nathalia Alves Cabral observou que a vítima estava bastante abalada e que foi necessário levá-la para um local mais reservado para que ela pudesse contar a ocorrência.

As vítimas ganharam direito à medida protetiva, expedida neste sábado (7). Os supostos agressores não poderão conviver na mesma residência das vítimas e nem mesmo se aproximar ou ter contato. Ambos os casos foram enquadrados como violência doméstica contra mulher.