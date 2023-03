Dortmund empata com Schalke em clássico e deixa Bayern abrir vantagem na ponta

Borussia Dortmund e Bayern de Munique tinham a mesma pontuação quando entraram em campo neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, mas a equipe aurinegra empatou por 2 a 2 em clássico com o Schalke 04 e deixou os bávaros abrirem uma pequena vantagem na ponta da tabela. Como venceu o Augsburg por 5 a 3, o Bayern é líder com 52 pontos, dois a mais que o Dortmund, que está em segundo.

O clássico deste sábado, disputado na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, começou sem muitas emoções. O Borussia Dortmund ditava o ritmo da partida, trocando passes e cansando o rival, mas sem demonstrar poder de criação para ter jogadas de perigo. A primeira chance real de gol só saiu na segunda metade do primeiro tempo, e foi gerada pelo Schalke, quando Zalazar passou pelo goleiro Meyer e perdeu o ângulo na hora de finalizar.

O Dortmund demorou um pouco mais para assustar a defesa adversária e forçou a primeira boa defesa do goleiro Fahrmann apenas aos 30 minutos, após finalização de Malen. Então, pouco antes do intervalo, aos 38, o zagueiro Nico Schlotterbeck apareceu no campo de ataque e acertou um belo chute de perto da entrada da área para abrir o placar.

O empate do time da casa saiu logo no início do segundo tempo, aos cinco minutos, com um gol de Bütler após assistência de Frey. Dez minutos depois, os aurinegros voltaram a ficar em vantagem no marcador, pois Raphaël Guerreiro recebeu a bola de Emre Can e acertou o ângulo direito de Fahrmann. O último gol da partida saiu da cabeça de Karaman, que deixou tudo igual novamente, aos 34 minutos.