Arquivo Donnarumma festeja possível chegada de Messi no PSG: ‘Uma honra jogar com ele’

Ainda não é oficial, mas o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma já celebra a contratação do craque argentino Lionel Messi para defender o Paris Saint-Germain. O jogador, contratado recentemente pelo clube francês junto ao Milan, revelou toda sua felicidade por poder contar com o astro no mesmo elenco.

“Messi é o melhor jogador do mundo, será uma honra jogar com ele”, disse o goleiro, em entrevista à emissora de TV Sky Sports Itália, sobre a contratação. “Vamos descobrir brevemente se é oficial ou não, mas parece que sim. Estou muito contente com a vinda de Messi. É o melhor do mundo, por isso não há como não estar contente”.

Donnarumma falou também sobre a adaptação a Paris e ao clube. “Estou gostando muito, feliz por estar no PSG. Estou conhecendo a equipe, é um grupo muito bom e me sinto muito bem. Espero fazer o meu melhor”, explicou.

O Paris Saint-Germain espera anunciar a contratação de Messi em breve. No último domingo, o argentino se despediu oficialmente do Barcelona. A negociação está sendo conduzida pelo pai do craque e representantes do atleta. Messi só viajará para Paris se o acerto estiver 100% concluído.

Eleito melhor jogador da Eurocopa, vencida pela Itália no mês passado, Donnarumma assinou com o clube francês até 2026 e foi apresentado logo após o término do torneio entre seleções europeias.

Pelo acerto com o Paris Saint-Germain, o ex-goleiro do Milan vai faturar nada mais que 7 milhões de euros (R$ 42,9 milhões na cotação atual) por ano líquido com encargos e impostos, o que equivale a 13 milhões de euros (R$ 79 milhões) bruto.