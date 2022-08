Arquivo Dona do Liverpool e Yankees assume comando do Milan por R$ 6,2 bilhões

O Milan tem novo dono. Após meses de negociação, o final feliz foi anunciado nesta quarta-feira. A Redbird Capital Partners é a nova acionista do clube italiano que tem 123 anos de história. A coproprietária do New York Yankees, time de beisebol dos Estados Unidos, e também acionista do Liverpool, investiu 1,2 bilhão de euros (aproximadamente R$ 6,2 bilhões).

“Como o novo proprietário do AC Milan, RedBird continuará a investir em todas as áreas-chave que promoverão os interesses esportivos e comerciais do clube, aproveitando as conquistas da temporada passada que culminaram no campeonato da Série A do clube. A experiência da RedBird na operação e construção de negócios esportivos globais garantirá que o próximo capítulo da história do AC Milan se baseie em seu momento atual”, anunciou o clube.

“As áreas prioritárias de foco incluem apoiar a liderança esportiva e empresarial do clube para garantir que a equipe seja consistentemente competitiva nos mais altos níveis do futebol; assegurar que dispõe de infraestruturas e instalações condizentes com uma das organizações desportivas mais proeminentes do mundo; e fortalecer as equipes femininas e juvenis do clube, bem como seu braço beneficente, a Fondazione Milan”, seguiu a nota da nova dona.

A ideia da nova proprietária e recolocar o Milan na disputa pelas grandes competições da Europe e Mundial. O clube tem sete taças da Liga dos Campeões, mas está com jejum de 15 anos. Montar uma equipe capaz de derrubar esse tabu será uma das principais metas.

“Nossa visão para o Milan é clara: apoiaremos nossos talentosos jogadores, treinadores e funcionários para obter sucesso em campo e permitir que nossos torcedores compartilhem as experiências extraordinárias deste clube histórico. Procuraremos alavancar nossa rede global de esportes e mídia, nossa experiência em análise, nosso histórico em desenvolvimento de estádios esportivos e hospitalidade para alcançar o objetivo de manter o lugar do Milan no topo do futebol europeu e mundial”, afirmou Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente do RedBird Capital Partners.

O acordo fará ainda com que a Yankee Global Enterprises (YGE), proprietária do New York Yankees, uma das franquias esportivas mais valiosas do mundo, faça uma parceria estratégica com o clube com participação minoritária no AC Milan. A RedBird tem um relacionamento de longa data com os Yankees e a família Steinbrenner, com quem é coproprietária.

“Temos um relacionamento de várias décadas com o New York Yankees e a família Steinbrenner que resultou na criação de alguns dos negócios mais bem-sucedidos em esportes, entretenimento e hospitalidade. Estamos muito satisfeitos em continuar nossa parceria com eles e procuraremos explorar oportunidades juntos para ampliar nosso alcance de fãs e expandir as oportunidades comerciais que estão disponíveis apenas para franquias que operam nos mais altos níveis de esportes em todo o mundo.”

Além da parceria com os Yankees, a RedBird, que inclui a Fenway Sports Group, também está no comando de Liverpool FC, Boston Red Sox, Pittsburgh Penguins, Toulouse FC, Rajasthan Royals, YES Network, SpringHill Company, Skydance Media, XFL, OneTeam Partners e Dream Sports.