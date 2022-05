Dirigente do Guarani elogia elenco, mas não descarta reforços na próxima janela

O elenco do Guarani não está fechado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que garante o superintendente de futebol do clube de Campinas, Michel Alves, que deixa as portas abertas para a chegada de reforços.

Apesar de elogiar a diversidade dos jogadores que estão no Guarani, Michel Alves não descartou as chegadas de novas peças na próxima janela de transferências, que vai do dia 18 de julho ao dia 15 de agosto.

“Temos 32 jogadores, que é um número bom. O Guarani sempre vai estar aberto ao mercado. Temos jogadores com estilos diferentes para as funções. Temos que analisar a situação da janela, o custo e benefício das contratações. Na Série B tem a situação de seis jogos feitos inviabilizar uma negociação. Se formos buscar alguém da Série A, tem que avaliar se é um jogador que está correspondendo. Estamos abertos às possibilidades”, disse o dirigente.

Michel Alves também comentou sobre a contratação de Marcelo Chamusca. Na visão do dirigente, o experiente treinador tem tudo para recuperar o Guarani, que hoje se encontra na zona de rebaixamento da Série B, em penúltimo lugar, com oito pontos.

“O atleta se motiva, principalmente aqueles que estavam tendo menos oportunidades. O Chamusca disse que todo mundo está com a “conta zerada”. Tem tudo para dar certo. Ele conhece o clube e a Série B. O time cria, finaliza bastante. É um ajuste fino que precisa ser feito”, afirmou Michel Alves.

A estreia de Marcelo Chamusca será no sábado, contra o Sampaio Corrêa, em São Luís (MA), pela nona rodada da Série B.