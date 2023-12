Dirigente do Atlético-MG afirma que Flamengo e Palmeiras ‘não são imbatíveis’

Diretor executivo de futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano afirmou nesta sexta-feira que Flamengo e Palmeiras estão entre os favoritos na disputa dos títulos, mas não são imbatíveis. Protagonistas nos últimos anos não só no Brasil, mas também na América do Sul, os dois clubes contam os elencos considerados os melhores e mais caros do país.

“Têm clubes aí com uma folha (salarial) praticamente o dobro da do Galo, que é o caso do Flamengo. Nossa folha segundo os estudos geraria entre a quinta (maior)”, afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Grenal, antes de fazer uma avaliação do rival e também do Palmeiras.

“Não são imbatíveis, mas se você indicar quatro candidatos ao título eles estarão entre eles”, disse Rodrigo Caetano, referindo-se a Flamengo e Palmeiras, que dividiram quatro títulos (dois para cada um) da Libertadores nos últimos cinco anos.

Em 2023, os dois times foram superados pelo São Paulo na Copa do Brasil. O título levou o clube do Morumbi de volta à Libertadores depois de uma ausência de dois anos. “Muitas vezes você pode ganhar uma Copa sem estar entre os melhores elencos. Mas o Campeonato Brasileiro exige regularidade.”

Nos últimos seis anos, Flamengo (2019 e 2020) e Palmeiras (2018, 2022 e 2023) conquistaram cinco Brasileiros. O “intruso” foi justamente o Atlético-MG, em 2021.

O executivo disse que vai continuar em Belo Horizonte apesar de ter sido procurado por alguns rivais. “Eu tive realmente consultas de alguns clubes, entre eles o Corinthians. Isso se tornou público. Eu agradeço. Mas optamos por dar continuidade ao meu contrato e dar continuidade ao trabalho do Galo.”

Ele lembrou que ainda houve um convite para voltar ao Grêmio, mas que estava com o contrato recém-renovado e a conversa não avançou. Com seu destino definido, Rodrigo Caetano falou sobre o time para a próxima temporada. Sobre a contratação de Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, que está na Europa, ele não quis se aprofundar sobre as negociações. “Não temos essa situação concretizada. O Scarpa é um grande jogador, mas nós não temos essa situação controlada ainda.

O dirigente falou ainda sobre sua relação com o atual técnico do time, Luiz Felipe Scolari. “É uma grande figura. É a primeira vez que eu trabalho com ele, que está muito bem adaptado.”

Felipão voltou a treinar uma equipe após uma breve experiência como dirigente no Athletico Paranaense. “Ele mesmo disse que depois de alguns momentos não estava mais confortável. Ele gostava mesmo era do campo.”