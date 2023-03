Diretoria aponta Moisés Moura à frente do Guarani até o fim da Taça Independência

Até então interino, o técnico Moisés Moura ganhou uma sobrevida no Guarani e vai dirigir o time até o término da Taça Independência. A decisão foi tomada pelo novo Conselho de Administração do clube, admitindo, inclusive, que ele pode seguir durante o Campeonato Brasileiro da Série B.

Moisés Moura substituiu, de forma interina, a Mozart Santos que acabou saindo a uma rodada do término da fase de classificação do Paulistão. Sob o seu comando, o Guarani venceu duas partidas: goleou a Inter de Limeira por 5 a 0 , em Sorocaba, pela penúltima rodada da primeira fase e venceu a Portuguesa, por 2 a 1, pela Taça Independência. Além disso, o Guarani empatou sem gols diante do Palmeiras na última rodada da primeira fase.

Por conta das boas exibições do time, a nova diretoria vai prestigiar o jovem treinador e mantê-lo até o início da competição nacional que começa no próximo mês de abril. Os novos dirigentes foram eleitos domingo, ficando no comando do clube nos próximos três anos.

A chapa “Avante meu Bugre”, apoiada pelo atual presidente Ricardo Moisés e encabeçada por André Marconatto, foi a vencedora com 447 votos, contra 249 de Anailson Neves, candidato da oposição.

Antes de pensar na Série B de 2023, o Guarani terá mais um compromisso importante. No próximo final de semana, o time campineiro encara o Mirassol pela semifinal da Taça Independência. Este jogo será disputado no estádio José Maria de Campos Maia, em data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira.