Depois de três anos sem comando único, Gafisa volta Ter um CEO

A chegada do empresário Henrique Blecher, em setembro, para comandar a Gafisa marca o fim de um período de três anos em que a incorporadora atuou sem a figura de um chief executive officer, o CEO. A companhia vinha operando no formato de holding, com negócios separados e liderados por executivos distintos com status de presidente.

Agora, todas as áreas vão responder diretamente ao novo presidente executivo. A proposta de unificação partiu do próprio recém-chegado. “Para eu poder trabalhar era preciso ter carta branca”, disse Blecher ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A Gafisa tinha cinco áreas de negócios: Construção e Incorporação; Rio de Janeiro (para empreendimentos na capital fluminense); Capital (operações de financiamentos para o grupo); Viver Bem (marketplace de serviços imobiliários) e Propriedades (para compra, administração e comercialização de imóveis comerciais visando renda recorrente). Com exceção do braço de Propriedades (que segue sob comando de Guilherme Pesenti), todos os outros passarão a ser regidos pelo novo presidente.

Mais do que aglutinar os negócios, alguns deles serão revistos e voltarão para fase de incubação, como é o caso da Viver Bem. Esse braço de negócios foi lançado em 2021 com uma pegada digital. A ideia era funcionar como uma plataforma de classificados para compra, venda e locação de imóveis novos e usados, ofertas de serviços de decoração, reformas, seguros, eletroeletrônicos, crédito e até administração de condomínio. O negócio, entretanto, não cresceu como esperado.

Perfil

Blecher foi levado para a Gafisa pelas mãos de Nelson Tanure, acionista de referência da incorporadora desde 2019. Até então, Blecher era sócio e diretor da Bait, companhia desenvolvedora de residenciais de alto padrão na Zona Sul do Rio, e que foi comprada este ano pela Gafisa.

Na entrevista ao Estadão/Broadcast, ele conta que pensou mais de uma vez antes de aceitar o convite. “Eu podia estar velejando no Ceará”, brinca. Mas o tamanho do desafio o convenceu a assumir o posto de CEO. As conversas com Tanure começaram três meses atrás, com o mandato para adotar uma gestão mais singular, focada nas vendas e no marketing, com disciplina financeira e tomada de decisão mais ortodoxa.

