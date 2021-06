Cuidados necessários para prevenir a obesidade infantil

Assim como em outras fases da vida, obesidade é um fator de risco para o aparecimento de diversas complicações para a saúde das crianças. Por isso, esse problema exige uma atenção especial dos pais. O maior tempo em casa contribui para uma alimentação sem regras, com excesso de doces e alimentos gordurosos e pouco nutritivos, assim como a ausência de atividade física.

Algumas vezes, porém, a alimentação desequilibrada apresenta como causa algum fator psicológico. Em alguns casos, a criança pode estar utilizando a comida para repor a ausência de afeto, como um indicativo de carência. Esse descontrole com a alimentação pode simbolizar também estresse.

Causas

A rotina do dia a dia muitas vezes dificulta o relacionamento familiar. Com isso, os pais não conseguem dedicar muitas horas durante a semana para brincar com os filhos. Entretanto, essa rotina não pode ser compensada com doces e brinquedos.

O excesso de atividade também não pode ser considerado como uma solução. Matricular a criança em diversos cursos pode também criar uma rotina estressante, criando assim mais um problema.

Para contribuir com a saúde dos filhos e também auxiliar para o bom relacionamento familiar, é indicado dedicar algum tempo para se divertir com os pequenos diariamente. Além disso, é indicado que a criança tenha apenas uma atividade extra, mantendo assim muito tempo para desenvolver ações apropriadas com a idade.

Manter uma rotina saudável também serve como exemplo para os filhos. Lembre-se também de contar com a ajuda de um médico especializado. Além disso, um nutricionista pode auxiliar na construção de um cardápio apropriado para toda a família.