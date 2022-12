Crespo espera chance de retornar ao São Paulo: ‘Voltarei a caminhar no Morumbi’

Assim como muitos treinadores de futebol, Hernán Crespo almeja uma chance de trabalhar na Europa, mas divide o sonho com outros desejos profissionais, entre eles ter a chance de escrever um novo capítulo de sua história com o São Paulo. Comentarista da ESPN Argentina durante a Copa do Mundo e atual técnico do Al-Duhail, do Catar, o ex-atacante falou sobre o desejo de retornar ao clube paulista em entrevista ao portal brasileiro do canal esportivo.

“Vou voltar a caminhar pelo Morumbi. Não sei em que situação, não sei se vou voltar como treinador, se vou voltar como fã, pelas torcidas, mas tenho dentro de mim uma conta pendente que é poder estar aí e ver o Morumbi lotado. Porque a gente jogou durante a pandemia, e ver de dentro esse espetáculo… Eu quero voltar para poder viver isso”, comentou.

Crespo ajudou o São Paulo a encerrar um jejum de quase nove anos sem títulos ao ser campeão do Paulistão de 2021. Além disso, a equipe tricolor não vencia um estadual há 16 anos. Apesar do início promissor e da conquista, fez um acordo com a diretoria e deixou o clube em outubro do mesmo ano após uma série ruim no Brasileirão.

Em março deste ano, foi contratado pelo Al-Duhail como substituto do português Luís Castro, que deixou o clube catariano para assumir o Botafogo. Distante dos principais centros do futebol, o treinador argentino ainda tem grandes aspirações e reconhece que precisará fazer mais para conquistar espaço, embora já tenha vivido momentos de sucesso, como o título da Sul-Americana celebrado pelo Defensa y Justicia em 2020.

“Estou tentando fazer uma carreira que me permita poder voltar a estar à altura de um time grande como o São Paulo, de um campeonato como o Brasileiro, mas, neste momento, estou assim e também tenho um sonho de tentar uma aventura na Europa”, afirmou. “Mas seguramente a lembrança daquele tempo com o São Paulo foi muito forte. A energia foi muito forte. Então quero agradecer a todo o povo são-paulino e a todo povo brasileiro, porque sinceramente, para um argentino, não é fácil”, concluiu.