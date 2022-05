Controlada da Simpar anuncia compra do Grupo Green, avaliado em R$ 128 mi

A Simpar informa que sua controlada Original Holding (Automob), celebrou contrato para compra de 100% da Hamsi Empreendimentos (Grupo Green), holding que controla as operações de concessionárias da Volkswagen, Peugeot e Citröen do Grupo Green, avaliado em R$ 128 milhões.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a aquisição fortalece o posicionamento da Automob no segmento de veículos leves na cidade de São Paulo, por meio da adição de 9 lojas ao portfólio da Automob, sendo 4 da Volkswagen, 3 da Peugeot e 2 da Citröen.

A operação irá adicionar R$ 418 milhões à Receita Bruta da Automob, totalizando R$ 4,6 bilhões com base no ano de 2021, considerando os resultados realizados da UAB Motors1 , Sagamar, Autostar1 e do Grupo Green1 , os quais ainda não foram incorporados no resultado da Automob.

O Grupo Green foi avaliado em R$ 128 milhões de Enterprise Value, o que, considerando a Dívida Líquida da Transação de R$ 29 milhões, resultou em um Equity Value de R$ 99 milhões. O pagamento será realizado 80% em dinheiro e 20% em ações de emissão da Automob, o que resultará, após a consumação da Transação, em uma participação conjunta da Família Saddi, atuais quotistas do Grupo Green, equivalente a 1,62% capital social da Automob.

Segundo a empresa, Mauro Saddi e Marcelo Saddi, acionistas e executivos do Grupo Green, continuarão contribuindo com o desenvolvimento operacional e aconselhamento em movimentos estratégicos.

A Simpar lembra que o fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a anuência das montadoras.

A companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio da Automob, a transação não depende da deliberação da assembleia geral da companhia, conforme o art. 256 da Lei nº 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.

Estratégia

Somadas as aquisições anunciadas ao negócio já existente da Automob, a companhia combinada teria comercializado um volume de 31 mil veículos, em 2021, com um tíquete médio de R$ 154 mil para veículos novos e R$ 73 mil para veículos seminovos.

A empresa combinada teria os seguintes números não auditados com base em 2021: R$ 4,6 bilhões de Receita Bruta, R$ 338 milhões de Ebitda e R$ 190 milhões de Lucro Líquido Ajustado.