Compra do Twitter pode pressionar Musk a vender ações da Tesla, caso cotação delas caia

O executivo-chefe da Tesla, Elon Musk, há anos vincula seus negócios pessoais à participação dele na montadora. Agora, usar ações dela para ajudar a financiar a compra por US$ 44 bilhões do Twitter leva essa conexão a um nível mais profundo. A depender do quadro, ele poderia inclusive se ver pressionado a vender parte de seus papéis da Tesla

Uma parte importante do plano de financiamento inclui US$ 12,5 bilhões em empréstimos, lastreados em mais de US$ 62,5 bilhões em ações da Tesla que Musk possui, ou cerca de 40% da fatia dele na empresa. A Tesla e vários bancos têm regras que exigiram dele colocar mais colateral, se as ações da companhia recuarem.

Tomando-se em conta o preço do papel na quarta-feira, Musk teria de satisfazer bancos com mais colateral, caso as ações da Tesla recuassem 43%, a cerca de US$ 504. Nesse caso, os bancos exigiriam um adicional de US$ 14 bilhões, ou 28,5 milhões nesse nível citado, além das 70,9 milhões delas necessárias para o colateral original, ao preço da quarta-feira.

A história geral da ação da Tesla tem sido de crescimento, de mais de 18.000% desde sua oferta pública inicial, em 2010. Mas ela recuou 13% na terça-feira, quando investidores digeriam, entre outras coisas, o que o envolvimento de Musk no Twitter pode significar para outros segmentos de seu império. Desde 4 de abril, a ação recua mais de 20%. Fonte: .