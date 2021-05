Commerzbank tem lucro inesperado no 1º trimestre

O Commerzbank informou nesta quarta-feira (12) que teve lucro líquido de 133 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, revertendo prejuízo de 291 milhões de euros apurado em igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita do segundo maior banco da Alemanha teve expansão de quase 35%, a 2,49 bilhões de euros.

Os resultados surpreenderam as expectativas de analistas, que previam prejuízo de 131 milhões de euros e receita de 2,32 bilhões de euros entre janeiro e março, segundo consenso fornecido pelo próprio Commerzbank. Diante do bom resultado trimestral, o Commerzbank disse agora esperar que sua receita em 2021 supere levemente a do ano passado. (Com informações da Dow Jones Newswires).