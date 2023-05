Comgás pretende construir mais de 300 km de rede em Americana e Santa Bárbara

As obras têm previsão de começar neste mês - Foto: Comgás - Divulgação

A Comgás, distribuidora de gás natural encanado, prevê a construção de 80 km de rede em Americana até 2024 e de 233 km em Santa Bárbara d’Oeste até 2025. As obras têm previsão de início neste mês e a pretensão é conectar mais de 15,8 mil novos clientes nas duas cidades.

Em Americana, os principais bairros a serem beneficiados são Jardim Ipiranga, Jardim Boer, Jardim Mirandola, Jardim dos Lírios, São Roque, São Domingos, Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima, Cordenonsi, Conserva e Campo Limpo.

O município já conta com 16.914 clientes conectados à rede e a intenção é atender, até 2025, mais 9.503, em um total de 395 km de fornecimento.

Em Santa Bárbara d’Oeste, as principais regiões são Cidade Nova 1 e 2, Planalto do Sol, Mollon, Jardim Santa Rita de Cássia, Parque Zabani, Nova Conquista e Jardim Europa 4. O município conta com 2.386 clientes e a intenção é atender, até 2025, mais 6.300, em um total de 280 km de rede.