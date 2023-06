Arquivo Com contratura ‘leve’, Renato Augusto deve desfalcar Corinthians no clássico com o Santos

Uma contratura muscular leve na panturrilha esquerda deve fazer o meia Renato Augusto desfalcar o Corinthians no clássico do dia 21, na Vila Belmiro, diante do Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos principais líderes do time alvinegro foi submetido a exames, que constataram a ruptura de fibras, cujo tratamento pode durar até dez dias. Com isso, é provável que o camisa 8 possa retornar ao gramado dia 24, contra o Athletico-PR, em Curitiba.

O ano está sendo repleto de problemas físicos para Renato Augusto. O jogador, de 35 anos, já teve um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, em março, e no mês seguinte passou por uma artroscopia.

Com muito esforço, o atleta já participou de 17 partidas, a última contra o Cuiabá, sábado passado, na Neo Química Arena, quando foi substituído ainda na primeira etapa.

CONSELHO

Além de sua importância dentro de campo, Renato Augusto também exerce influência positiva sobre o elenco, principalmente os mais jovens. Ruan Oliveira, autor do gol de empate contra o Cuiabá, revelou os conselhos dados pelo experiente companheiro, que o ajudaram a superar os momentos ruins causados pelas três cirurgias sofridas.

“Teve um dia, na véspera de um jogo que eu não me recordo, fui treinar separadamente, estava chateado. Aí o Renato trocou ideia comigo, falou que eu era exemplo para ele. Ali eu fiquei mais grandão, me senti muito bem. Daquele dia em diante eu sabia que tudo daria certo”, disse o atleta em entrevista à Corinthians TV.

O meio-campista contou seu período de superação. “Foram três cirurgias. A primeira eu fiz, não consegui voltar 100%. A segunda foi a mesma coisa. Na terceira voltei bem, treinava muito, bem mesmo. Outra ideia, só voltei quando me senti bem, de cabeça, coração, fisicamente Musculatura muito bem. Sempre antes de dormir eu pensava nas minhas três cirurgias e que coisas boas estavam vindo. Uma hora ia dar certo.”