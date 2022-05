Com bolo de aniversário para Tite, jogadores da seleção se apresentam em Seul

Com direito a bolo de aniversário para o técnico Tite, a apresentação dos jogadores da seleção brasileira começou nesta quinta-feira, em Seul, na Coreia do Sul. O grupo está se reunindo para dois amistosos da Data Fifa de junho, nos dias 2 e 6. Os adversário serão a própria Coreia do Sul e o Japão.

Os atletas foram recepcionados pela comissão técnica, que celebrou o aniversário de Tite. O treinador completou 61 anos no dia 25, quarta-feira. Mas passou a maior parte do dia em deslocamento entre o Brasil e a Coreia do Sul. Na chegada, ele recebeu um bolo com três velas e ouviu o parabéns dos seus jogadores. Após apagar as velinhas, Tite foi breve em seu discurso: “É muito bom estar aqui com vocês”, afirmou por três vezes.

Ao todo, 17 atletas se apresentaram à comissão técnica nas últimas horas: Neymar, Lucas Paquetá, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Weverton, Philippe Coutinho, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha, Alex Telles, Ederson, Fred, Richarlison e Alex Sandro.

De acordo com a CBF, mais três jogadores devem reforçar o time na sexta-feira: Daniel Alves, Gabriel Jesus e Léo Ortiz. O lateral Guilherme Arana, do Atlético-MG, vai se apresentar no sábado. E os demais atletas só estarão com a comissão técnica na terça-feira que vem, dia 31, porque vão disputar a final da Liga dos Campeões, no sábado, em Paris.

Seis convocados estarão no duelo entre Liverpool e Real Madrid: Alisson, Fabinho, Casemiro, Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Junior. Na quarta, a CBF anunciou que Danilo, lateral da Juventus, foi cortado porque se recupera de uma lesão no pé direito. Tite não vai convocar nenhum outro jogador para o lugar do jogador.

Com o grupo incompleto, a seleção vai ter seis dias de treinamento na capital sul-coreana, a começar por sexta-feira (noite de quinta, pelo horário de Brasília). O primeiro amistoso está marcado para 8h (de Brasília) do dia 2 de junho, no Seoul World Cup Stadium.

Inicialmente, a CBF pretendia fazer três amistosos em sequência, como preparação do time nacional para a Copa do Mundo do Catar, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. O terceiro duelo seria com a Argentina, na Austrália, no dia 11 de junho, mas o amistoso acabou sendo cancelado.