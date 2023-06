Com baixa na defesa, Thomas Kayck vira opção e exalta ‘disputa sadia’ na Ponte Preta

Sem vencer há três jogos e precisando voltar a conquistar três pontos para sair de perto da zona de rebaixamento, a Ponte Preta está se preparando para encarar o Atlético-GO, dia 23, dia em que a Série B do Campeonato Brasileiro será retomada depois da pausa de quase duas semanas por conta da Data Fifa.

O duelo será especial para o zagueiro Thomas Kayck, que foi contratado na última janela de transferência junto ao Audax Rio, mas só agora vem ganhando espaço. Depois de entrar no decorrer das últimas três partidas, o defensor quer aproveitar o desfalque de Fábio Sanches, suspenso, para começar uma partida. Edson e Artur também estão na briga para atuarem ao lado de Matheus Silva.

“É uma briga boa e uma disputa sadia. Faz parte do futebol e estou lutando pelo meu espaço. Muitas vezes somos pouco conhecidos, mas lutamos por cada oportunidade. Quero agarrar essa chance com unhas e dentes”, disse o atleta.

Atualmente, o time campineiro está na 15ª colocação com 12 pontos. Apesar da má fase da Ponte Preta, ele se mostrou satisfeito em estar no clube. “Estou muito feliz com a chance de estar aqui. Tenho me dedicado ao máximo diariamente e busquei cumprir minha função nestes jogos que entrei. Foram partidas difíceis, mas tentei ajudar a equipe.”