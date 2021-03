Com 23 corridas, Fernando Alonso vê calendário de 2021 da F-1 como desafiador

A pouco mais de uma semana do início da temporada 2021 da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso vê como desafiador o calendário neste ano, que terá um recorde de corridas – 23 ao todo. O Mundial terá início no próximo dia 28, com o GP do Bahrein, e finalizará em 5 de dezembro, com o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Para Alonso, que vai pilotar uma Alpine (ex-Renault), o número maior de corridas será mais um desafio a ser ultrapassado. “Será um grande desafio para todos na equipe e no paddock. Temos que levar esse número em consideração e tentar economizar energia. Poupar nossa energia em julho, agosto e setembro pode nos manter renovados quando as corridas acontecerem em novembro e dezembro”, declarou.

Depois de dois anos longe da categoria, Alonso regressa ao grid de largada em 2021. Sua última prova na Fórmula 1 ocorreu em 2018, quando participou de 21 corridas. Já nesta temporada serão duas a mais, sendo que em um único mês haverá quatro provas – no mês de outubro -, com as duas últimas a serem acompanhadas por uma terceira prova consecutiva em 7 de novembro, no Brasil.

Mesmo com um longo período fora, o piloto espanhol admitiu que seu tempo ausente poderá tornar as coisas um pouco mais difícil, mas garantiu ainda assim que essas questões serão resolvidas por ele e pela própria equipe.

“Ainda há algumas coisas em que preciso trabalhar após dois anos fora e isso é algo que estamos olhando. Será muito importante maximizar e marcar pontos em todos os finais de semana”, completou Alonso.

Vale lembrar, porém, que as etapas da temporada 2021 ds Fórmula 1 podem ser alteradas conforme a situação da pandemia do novo coronavírus nos países-sede.