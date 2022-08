Arquivo Ceni deverá manter São Paulo no 3-5-2 contra Flamengo no duelo da Copa do Brasil

Segunda-feira após o jogo do domingo sempre é de trabalho regenerativo para os atletas que estiveram em campo. Mas desta vez o técnico Rogério Ceni não quis perder tempo e orientou um coletivo, no qual testou opções para o setor defensivo, que vai enfrentar o Flamengo, quarta-feira, no Morumbi, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Sem poder contar com Miranda, suspenso por causa da expulsão frente ao América-MG, em Belo Horizonte, o treinador vai definir nesta terça-feira se vai escalar quatro jogadores na defesa ou vai manter o sistema 3-5-2.

Como já fez em outras partidas, Ceni poderá optar pela experiência de Rafinha e colocar o lateral-direito como zagueiro, ao lado de Diego Costa e Léo, mas também existe a possibilidade do jovem Luizão ser escalado na vaga de Miranda.

Outra alternativa é optar por ter dois laterais em ação: Igor Vinícius e Reinaldo, com Diego Costa e Léo como zagueiros.

O zagueiro Nahuel Ferraresi, que teve boa estreia no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, não poderá ser utilizado porque não está inscrito na Copa do Brasil.

A diretoria do São Paulo informou que 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo com o Flamengo. Uma provável escalação para o São Paulo começar a partida poderá formar com: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri.