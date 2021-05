CBF define datas, horários e locais das dez primeiras rodadas do Brasileirão

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro. O destaque da rodada de abertura da competição é o reencontro entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentaram pela Supercopa do Brasil no mês passado. A partida que opõe o atual campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil será disputada no dia 30 de maio, domingo, às 16 horas, no Maracanã.

Com início previsto para o dia 29, sábado, o Brasileirão terá seu pontapé inicial com a partida entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, agendada para as 11h na Arena Condá, em Chapecó (SC). O duelo opõe o último campeão da Série B e o penúltimo.

Santos e São Paulo estreiam no sábado, 29. Às 19h, o time de Fernando Diniz encara o Bahia, em Salvador. Às 21 horas, a equipe treinada pelo argentino Hernán Crespo mede forças com o Fluminense, no Morumbi.

No domingo é a vez de o Corinthians entrar em campo em casa, na Neo Química Arena, para enfrentar o Atlético-GO, às 18h15. A rodada termina com o atual vice-campeão, Internacional, em campo contra o Sport, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em duelo marcado para as 20h30.

Diante da desgastante maratona de jogos previstos no calendário do futebol brasileiro, as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro serão realizadas aos finais de semana. A partir da quarta rodada, na metade de junho, haverá partidas às quartas e quintas.

Veja os dias, horários e locais dos jogos da primeira rodada do Brasileirão:

29/5 (sábado)

11h – Chapecoense x Red Bull Bragantino – Arena Condá, Chapecó (SC)

19h – Bahia x Santos – Pituaçu, Salvador (BA)

19h – Cuiabá x Juventude – Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

21h – São Paulo x Fluminense – Morumbi, São Paulo (SP)

30/5 (domingo)

11h – Atlético-MG x Fortaleza – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

16h – Flamengo x Palmeiras – Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

16h – Ceará x Grêmio – Arena Castelão, Fortaleza (CE)

16h – Athletico x América-MG – Arena da Baixada, Curitiba (PR)

18h15 – Corinthians x Atlético-GO – Neo Química Arena, São Paulo (SP)

20h30 – Internacional x Sport – Beira-Rio, Porto Alegre (RS)