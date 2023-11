Cássio pede para Corinthians manter ofensividade: ‘Há tempo que goleiro rival não era o melhor’

Capitão corintiano, Cássio quer que o Corinthians repita diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, a mesma postura ofensiva apresentada diante do Santos, com o diferencial de concluir as chances de gols para somar uma vitória na Neo Química Arena pelo Brasileirão. Ainda revoltado com o pênalti e o consequente empate dos rivais no clássico, o goleiro pediu para o time esquecer o passado e focar na busca do triunfo.

O último treino antes do duelo com os paranaenses foi realizado debaixo de muita chuva no CT Joaquim Grava. Mesmo assim, Mano Menezes não deu descanso a seus titulares e trabalhou forte. O treinador ensaiou muitas jogadas ofensivas, cobrou marcação sob pressão e toques de primeira para envolver o adversário.

O trabalho forte vem arrancando elogio dos jogadores. Cássio elogiou a evolução coletiva, tanto na parte defensiva, como na ofensiva, com a equipe antes morosa em campo, já sufocando adversários.

“Tudo ficou para trás, não tem de levar (tropeço no clássico), não vai voltar. Mas a gente espera que não aconteça mais”, disse, antes de avaliar o trabalho do novo comandante. “Em muitas coisas o time tem evoluído, na forma de trabalhar do Mano (Menezes), não somente defensivamente, mas no ofensivo”, afirmou o goleiro. “Fazia tempo que não via o goleiro adversário ser melhor em campo como foi na última partida. A gente criou muitas oportunidades de gols, e oportunidades boas, controlou o jogo e vê sequência, evolução de jogo para jogo.”

Sobretudo no primeiro tempo, o Corinthians foi bastante superior ao Santos no domingo e só não saiu com ótima vantagem de gols por causa das defesas do goleiro João Paulo. Cássio espera que a postura se repita diante do Athletico-PR, mas com melhor aproveitamento nas finalizações.

“Amanhã (quarta-feira) temos a oportunidade de fazer um grande jogo em casa, diante da torcida, poder conseguir os três pontos e subir na tabela. A galera está embolada (na tabela), a gente olha para cima, é a chance de ganhar algumas posições e com certeza, com a torcida apoiando, e a gente conta com a força dela, vamos fazer mais uma grande partida, mas para sair com os três pontos.”