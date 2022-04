Arquivo Casa Branca diz se preocupar com poder das mídias sociais, sem comentar negócio do Twitter

A Casa Branca foi questionada, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 25, sobre o anúncio da venda do Twitter a Elon Musk. Perguntada se isso poderia significar maior espaço para desinformação, com potencial nocivo para as eleições, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, não quis comentar diretamente o negócio, mas disse que o presidente Joe Biden há tempos tem demonstrado preocupação com o poder das plataformas de mídia social.

“Não comentarei uma transação específica, o que direi é que, seja quem comande o Twitter, o presidente há tempos está preocupado com o poder das grandes plataformas de mídia social”, disse Psaki. O presidente americano defende reformas, em busca de mais transparência e que as redes sociais tenham responsabilidade por eventuais danos causados, afirmou ela.

Questionada sobre a eventual volta do ex-presidente Donald Trump ao Twitter, ela disse que não falaria sobre “situações hipotéticas” na política da rede social.

Psaki ainda renovou o pedido do governo americano para que o Senado aprove os nomes apresentados por Biden para o conselho do Fed, entre eles o de Lael Brainard para a vice-presidência da instituição.