Caixa Seguridade: lucro líquido recorrente é de R$ 916,6 mi no 3º trimestre, alta de 19,6%

A Caixa Seguridade, holding de seguros, previdência e capitalização da Caixa Econômica Federal (CEF), fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido recorrente de R$ 916,6 milhões, resultado 19,6% maior que o observado no mesmo período do ano passado. De acordo com a companhia, o número representa um recorde histórico para um trimestre.

Em relação ao segundo trimestre deste ano, o resultado da companhia evoluiu 11,4%, segundo balanço publicado nesta quarta-feira, 8.

A Caixa Seguridade afirma que o crescimento dos resultados é fruto do bom desempenho comercial, operacional e financeiro da empresa, bem como do amadurecimento da estrutura de sociedades que a companhia implementou em 2021.

A Caixa Seguridade é uma holding que reúne as participações da Caixa em seguradoras e empresas de capitalização, previdência e consórcios. Em cada ramo, a companhia tem sociedade com um parceiro diferente. Além disso, controla 100% da corretora que distribui esses produtos na rede do banco.

No terceiro trimestre, a receita operacional da companhia foi de R$ 1,203 bilhão, um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte do resultado, ou R$ 692 milhões, vem das participações nas sociedades, um aumento de 34,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

As receitas com comissionamento, que refletem os ganhos com a corretagem, caíram 4,2% no mesmo período, para R$ 510,9 milhões. A baixa foi influenciada pelas receitas com a corretagem própria, que recuaram 5,4% no mesmo intervalo, para R$ 472,4 milhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade foi de 62,5% no terceiro trimestre, um crescimento de 17,1 pontos porcentuais em um ano. Esse dado já desconta os dividendos que a companhia pagou referentes ao resultado do primeiro semestre do ano, de R$ 1,5 bilhão.