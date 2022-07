Arquivo Caio Bonfim termina na sexta colocação na marcha de 20km no Mundial de Atletismo

Caio Bonfim ficou em sexto lugar na disputa da marcha de 20 quilômetros, nesta sexta-feira, no Campeonato Mundial de Atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, com o tempo de 1h19min51. O brasileiro, terceiro em 2017, repetiu o desempenho de 2015. Ele também foi 13º em 2019.

Os dois primeiros lugares ficaram para atletas do Japão: Toshikazu Yamanishi (1h19min07), que repetiu o título de 2019 e Koki Ikeda (1h19min14), prata também na Olimpíada de Tóquio. O sueco Perseus Karlstrom (1h19min18)ficou com o bronze.

Na marcha feminina, Viviane Lyra ficou em 17º lugar. Kimberly García (1h26min58) conquistou a primeira medalha do Peru em mundiais de atletismo, seguida pela polonesa Katarzyna Zdzieblo (1h27min31) e chinesa Sijie Qieyang (1h27min56).

No lançamento de martelo para mulheres, Mariana Marcelino não obteve vaga na final e ficou apenas em 28º lugar entre as 29 competidoras. As 12 melhores avançaram. Sua melhor marca foi 64,72 metros, bem abaixo de 67,35 metros, seu melhor desempenho.

O revezamento 4×400 misto do Brasil ficou fora da final, ao obter apenas o 14º dos 16 tempos. Thiago Moura (2,25 metros) também não se classificou para a final do salto em altura, ao ficar na 18ª colocação entre 29 concorrentes.

Outro brasileiro que ficou de fora da briga por medalhas foi Allan Wolski, ao terminar em penúltimo no Grupo B da eliminatória do lançamento de martelo, com 71,27 metros.