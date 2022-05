Bustos vê Santos competitivo, mas celebra semana livre: ‘Muito para trabalhar’

Fabián Bustos viu sua invencibilidade no Santos como mandante chegar ao fim neste domingo, com derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. Mas o treinador aprovou a apresentação da equipe, em sua visão “competitiva”. Com o time em evolução, o treinador promete trabalhar bastante na semana livre para recuperar os pontos perdidos na visita ao Athletico-PR, no sábado.

Diferentemente do desempenho caseiro, no qual somou a maioria de seus 11 pontos no Brasileirão, o Santos precisa melhorar as apresentações como visitante e é isso que o argentino tentará ajustar nos próximos dias.

“Temos uma semana um pouco mais larga, e é muito bom. Trabalharemos muitas coisas”, afirmou o treinador, que vê o Santos cada dia melhor. “Nossa estratégia para competir, sinceramente quando enfrentávamos o Palmeiras no estádio deles, não era de competir de igual para igual e hoje é diferente”, enfatizou.

E já previu algo diferente para a Arena da Baixada usando o feito diante do Palmeiras como exemplo. “Neste jogo (clássico) tivemos intensidade, recuperações, geramos chance de gol… Agora vamos trabalhar mais a parte tática, de gerar dano, defender. Somos uma das equipes que menos sofre gol no Brasileirão, mas temos que trabalhar todas as áreas.”

Apesar da derrota, os santistas reconheceram o desempenho do time e Bustos agradeceu o apoio. “Temos de seguir trabalhando, preparando a equipe da melhor maneira possível. Só tenho que agradecer à torcida. Antes, nos custava competir contra equipes do Paulistão e hoje estamos na altura dos melhores do Brasileirão.”