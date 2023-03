Bucks batem Kings com ‘double-double’ de Giannis em noite briga em Sacramento

O Milwaukee Bucks contou com mais uma atuação grandiosa de Giannis Antetokounmpo, entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira, e está cada vez mais perto de se tornar a primeira equipe garantida nos playoffs da NBA. Com um “double-double” de 46 pontos e 12 rebotes anotado pelo grego, a franquia de Wisconsin bateu o Sacramento Kings por 133 a 124, na casa do adversário, em partida marcada por uma briga nos segundos finais do último quarto.

Antetokounmpo esteve envolvido na confusão, mas não como um dos agressores. Ele estava quicando a bola, esperando o cronômetro zerar, quando foi empurrado por Trey Lyles. Não teve nenhuma reação imediata. Seu companheiro Brook Lopez, contudo, tomou as dores e foi para cima de Lyle, o que gerou uma troca de agressões entre os dois, enquanto o restante dos jogadores tentava segurá-los.

“Não entendi o que estava acontecendo. Então, vi Brook bastante transtornado e ele, geralmente, não é assim”, disse o grego sobre a confusão. Ele estava gritando ‘não faça isso de novo, não o empurre assim’. Então, eu percebi que ele (Lyles) havia me empurrado. Eu agradeço Brook por me proteger, ele é dos meus, não só na quadra, mas na vida”, completou.

“Não sei o que aquele cara estava fazendo mexendo com Giannis, fazendo demais. Como eu disse, o jogo já havia acabado. Então, eu só queria ir lá e proteger meu cara”, acrescentou Brook Lopez. Já Lyles deu a entender que viu desrespeito na atitude de Antetokounmpo. “Não foi nada pessoal. Se você vai fazer isso, então você tem que estar pronto para as repercussões”, disse.

O Milwaukee Bucks continua líder da Conferência Leste, e o Sacramento Kings está em segundo lugar no Oeste. Logo abaixo dos Bucks, na vice-liderança dos Leste, o Boston Celtics contou com 43 pontos de Jaylen Brown, mas foi derrotado por 111 a 109 pelo Houston Rockets, liderado por Jabari Smith Jr., autor de um “double-double” de 24 pontos e 11 rebotes.

A noite também foi de ótimas atuações em San Francisco, onde o Golden State Warriors, quinto colocado do Oeste, fez 123 a 112 diante do Phoenix Suns, quarto colocado da mesma conferência. A equipe da casa teve Klay Thompson como cestinha da partida, com 38 pontos. Stephen Curry ajudou com 23 pontos, sete rebotes e cinco assistências.

Em Dallas, os Mavericks perderam por 104 a 88 para o Memphis Grizzlies, em partida na qual as duas franquias estavam desfalcadas de suas principais estrelas. Pelo lado da equipe da casa, Luka Doncic e Kyrie Irving foram baixas por lesão. Nos Grizzlies, Ja Morant continua suspenso por ter exibido uma arma durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O nome do jogo foi Desmond Bane, que somou 23 pontos, oito rebotes e sete assistências.O resultado deixa o time de Memphis na vice-liderança do Oeste. Já a equipe texana briga mais abaixo e ocupa a oitava posição.

Confira os resultados da NBA desta segunda-feira:

Detroit Pistons 117 x 97 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 1115 x 136 Minnesota Timberwolves

Miami Heat 119 x 115 Utah Jazz

Dallas Mavericks 88 x 108 Memphis Grizzlies

Houston Rockets 111 x 109 Boston Celtics

Golden State Warriors 123 x 112 Phoenix Suns

Sacramento Kings 124 x 133 Milwaukee Bucks

Confira os jogos da NBA desta terça-feira:

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Detroit Pistons

Toronto Raptors and Denver Nuggets

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x New York Knicks