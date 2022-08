BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 2,2 bilhões no 2º trimestre (+27%)

O BTG Pactual fechou o segundo trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 2,2 bilhões, valor 27% superior ao mesmo período do ano passado e 5,4% acima do primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido somou R$ 2,1 bilhão, patamar recorde, representando alta de 23,2% em 12 meses.

As receitas no segundo trimestre também foram recorde em base trimestral e chegaram a R$ 4,513 bilhões, representando um aumento de 19,7% se comparado ao segundo trimestre do ano passado e uma elevação de 3,7% frente ao primeiro trimestre.

As receitas totais do banco também registraram o melhor volume da história, em R$ 4,51 bilhões, aumento de 19,7% na comparação anual. O retorno ajustado sobre o patrimônio (ROAE) foi 21,6%, o melhor resultado desde 2016, e o Índice de Basileia fechou o trimestre em 15,2%.

O retorno sobre o patrimônio ajustado chegou a 21,6%, o mais elevado desde 2016. O retorno subiu 6 pontos porcentuais frente ao mesmo trimestre de 2021 e 0,1 ponto porcentuais em relação ao primeiro trimestre.

“Pelo segundo trimestre consecutivo entregamos o melhor resultado da nossa história, com recordes de receita e lucro líquido aliado a um balanço robusto e bem capitalizado. Adicionalmente, nosso estoque de ativos sob gestão cresce a cada trimestre refletindo nosso compromisso de longo prazo com nossos clientes e a solidez de nossas atividades. Com dedicação e transparência, seguiremos focados em crescer de forma sustentável e gerar valor para nossos stakeholders”, afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

No segundo trimestre, o BTG Pactual captou R$ 71 bilhões em novos recursos (“net new money”), 37% acima dos R$ 52 bilhões do primeiro trimestre. As captações líquidas somam os volumes de entrada no segmento de “asset managment” e “wealth managment”. No semestre, o NNM somou R$ 275 bilhões. O banco alcançou R$ 1,07 trilhão de recursos de clientes sob gestão e administração (AuC).

O índice de Basileia caiu no segundo trimestre para 15,2%, 2,1 pontos porcentuais abaixo do mesmo trimestre de 2021 e 0,2 ponto porcentual acima do primeiro trimestre.

O patrimônio líquido do BTG Pactual somava R$ 41,6 bilhões ao final do segundo trimestre, representando um aumento de 19% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 5,2% acima do primeiro trimestre.