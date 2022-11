Britânico ameaça triturar 10 mil libras se Beckham seguir como embaixador da Copa

David Beckham talvez não esperasse por essa. A escolha dele de ser embaixador da Copa do Catar gerou a ameaça de destruição de 10 mil libras em dinheiro vivo. Um protesto do humorista britânico Joe Lycett contra as violações dos direitos humanos e LGBT+ cometidas pelo país-sede.

No último dia 13, Lycett deu um ultimato ao jogador pelas redes sociais: desista do cargo ou veja o dinheiro ser picotado. O montante, equivalente a quase R$ 65 mil, corresponde a mil libras para cada milhão que o meio-campista supostamente receberia por ocupar a posição.

O prazo é até o meio-dia de domingo, 20, data da cerimônia de abertura da Copa – ao que tudo indica, pelo fuso londrino. A alternativa dada ao jogador é desfazer os laços com a organização do torneio. Se ele topar, o dinheiro será destinado a instituições que apoiam pessoas no futebol. Do contrário, vira serpentina.

Na quarta, 16, o comediante divulgou e-mail enviado à assessoria de Beckham cobrando um posicionamento. Até agora, recebeu apenas silêncio como resposta.

REPRESENTATIVIDADE E INFLUÊNCIA

O humorista considera Beckham um ícone gay. E argumenta para isso que ele foi o primeiro jogador de futebol da Premier League a posar para fotos em revistas para esse público e a falar abertamente sobre os fãs da comunidade.

“Você se casou com uma Spice Girl, que é a coisa mais gay que um ser humano pode fazer”, diz Lycett com bom humor em vídeo publicado nas redes sociais e no site benderslikebeckham.com – onde promete transmitir a trituração do dinheiro em live no domingo.

Por essa representatividade, o comediante esperaria uma defesa mais enfática do já denominado ídolo metrossexual. “Você sempre falou sobre o poder do futebol como uma força do bem”, enfatizou Lycett no vídeo.

PARCERIA ANTIGA

O acordo de Beckham com o comitê da Copa do Catar não é recente. Reportagem de maio já mostrava como o jogador compareceu ao salão quando o País foi escolhido.

A aproximação seria para o astro do futebol endossar não apenas o mundial, mas o Catar em si. Deste modo, o ato de Lycett sugere conivência de Beckham com as medidas LGBTfóbicas catarianas por interesse financeiro: o jogador não tem falado a respeito.

Denúncias de infrações contra direitos humanos

No País, práticas não heterossexuais são ilegais. E podem ser punidas com prisão e, potencialmente, com a morte se o acusado for muçulmano.

Ainda em outubro deste ano um relatório da Human Rights Watch denunciou espancamentos e até assédio sexual contra pessoas LGBT+, culminando em prisões sem registros. Além de obrigar mulheres trans a se submeterem a terapias de conversão para serem soltas.

Conforme a instituição, ao menos seis pessoas foram detidas pela polícia entre 2019 e 2022 em uma prisão subterrânea em Doha. “Eles assediaram verbalmente e submeteram os presos a abusos físicos, variando de tapas a chutes e socos até sangrarem. Uma mulher disse que perdeu a consciência”, descreve o texto

Mas as reações à escolha do Catar como sede da Copa não ficaram restritas à comunidade LGBT+. Outro ponto sensível são as condições laborais degradantes dos trabalhadores do País, especialmente os envolvidos nas obras do mundial – grande parte imigrantes.

As autoridades do Catar dizem se tratar de uma visão desatualizada das relações de trabalho e que muito mudou. Mesmo assim, diversas organizações pelo mundo, como a Anistia Internacional (Anistia Internacional) criticam a escolha e seleções planejam protestos silenciosos durante a Copa.