Brasil perde para coreanas e fica longe de vaga no Mundial de Basquete Feminino

O Brasil entrou em quadra neste sábado, em Belgrado, com chances de encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de Basquete feminino e até ficou perto de completar a missão, mas não conseguiu. Em uma disputa acirrada, decidida na reta final, as brasileiras perderam por 76 a 74, no que foi a penúltima partida das Eliminatórias do torneio mundial.

A última tentativa de garantir a vaga será neste domingo, quando a equipe comandada pelo técnico José Neto enfrenta a Sérvia. Antes, ainda neste sábado, as sérvias duelam com a Austrália. Caso vença, o Brasil depende de uma combinação de resultados. Além disso, mesmo se os outros jogos ajudarem, só se classifica se levar a melhor nos critérios de desempate.

Em quadra neste sábado, as brasileiras protagonizaram um jogo muito parelho, com destaque para a atuação de Naany, autora de 13 pontos e cinco rebotes. Kamilla, com 11 pontos e dez rebotes, e Tainá Paixão, com 11 pontos e cinco rebotes, foram outros nomes que tiveram boas atuações.

Depois de perder as duas primeiras parciais, por diferenças mínimas, a equipe terminou o terceiro quarto na frente e começou bem a reta final, na qual conseguiu chegar aos quatro minutos derradeiros com uma vantagem de 60 a 57. Depois que as coreanas viraram por 61 a 60, contudo, não saíram mais da frente do placar. A diferença de pontos continuou curta.

Quando restavam 19 segundos para fim, Leeseul Kang acertou uma cesta de três que ampliou a vantagem para quatro. Tainá também tentou de três, no lance seguinte, após a parada, e errou, mas Isabela Ramona pontuou na sequência para renovar as esperanças..

No fim das contas, Kang acertou dois lances livres para a Coreia e colocou 76 a 72 no marcador. O Brasil teve chances de reagir, convertendo dois lances livres com Tainá Paixão, que errou o terceiro e deixou o rebote para Erika. Foi a chance de empatar, mas ela não fez e o cronômetro zerou.