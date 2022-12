Bournemouth concretiza venda e terá ator Michael B. Jordan como investidor

Michael B. Jordan, ator conhecido principalmente por seus papéis nos filmes Creed, da série Rocky, e Pantera Negra, se tornou acionista minoritário do Bournemouth, da primeira divisão inglesa. A informação foi anunciada nesta terça-feira pelo clube, que foi vendido por US$ 126 milhões ao Black Knight Football Club, gerenciado pelo multimilionário americano Bill Foley.

O clube será administrado por Foley, mas terá também um grupo menor de investidores, liderado por Michael B. Jordan. A atuação do ator envolverá trabalhos na “área de marketing global e internacionalização do clube”, de acordo com comunicado emitido pela Cannae Holdings, empresa de investimentos da qual Foley é presidente e que terá 50,1% da sociedade.

O empresário americano, proprietário do time de hóquei Vegas Golden Knights, chega ao Bournemouth para ocupar o lugar de Maxim Demin, dono do clube inglês pelos últimos 11 anos. “Sem a crença e o apoio financeiro de Maxim e sua família, o AFC Bournemouth poderia muito bem ter deixado de existir. O apoio e o envolvimento de Maxim permitiram que o clube se estabelecesse como um time de primeira linha. Gostaríamos de agradecê-lo”, comentou o novo mandatário.

Bill Foley assume o cargo com efeito imediato e estará presente na próxima partida do clube em casa, contra o Crystal Palace, em 31 de dezembro. O Bournemouth entrou no período de pausa para a Copa do Mundo ocupando a 14º colocação do Campeonato Inglês, com 16 pontos, quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.