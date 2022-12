Boston Celtics arrasa Phoenix Suns em nova bela atuação de Jayson Tatum na NBA

Jayson Tatum e Jaylen Brown anotaram 25 pontos cada um, enquanto Malcolm Brodgon marcou 16 pontos na vitória arrasadora do Boston Celtics sobre o Phoenix Suns, por 125 a 98, no ginásio do adversário, na rodada de quarta-feira da NBA.

Os Celtics, líderes da Conferência do Leste, venceram pela oitava vez em nove jogos e melhoraram ainda mais a melhor campanha da temporada (21-5). Já os Suns estão em segundo no Oeste, agora com 16 vitórias e nove derrotas, três nos últimos quatro jogos.

O esperado duelo entre dois dos melhores times da liga não teve o equilíbrio esperado, pois os Celtics abriram vantagem desde o início. Os visitantes marcaram 31 a 21 no primeiro quarto, em que os Suns erraram as oito tentativas de arremesso de três pontos.

Com 17 pontos de Brown, 14 de Tatum e 12 de Grant Williams e Brogdon, cada um, Boston foi para o intervalo com 69 a 42 no placar. No terceiro quarto a situação dos anfitriões piorou ainda mais e a 7min01 do final um lance livre de Tatum deixou os Celtics com 40 pontos à frente.

Com Boston diminuindo o ritmo no quarto final, Phoenix venceu por 33 a 21 e amenizou o vexame diante de sua torcida. O reserva Josh Okogie liderou os Suns com um recorde pessoal de 28 pontos, enquanto Booker anotou 17. Chris Paul voltou após 14 jogos afastado por causa de lesão, mas marcou apenas quatro pontos, agarrou quatro rebotes e fez assistências em 24 minutos na quadra.

Em Salt Lake City, sem Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins, o Golden State Warriors perdeu para o Utah Jazz, por 124 a 123, na última cesta do jogo, marcada por Simone Fontecchio a 1s4 do final, após roubo de bola de Nickeil Alexander-Walker.

Jordan Clarkson liderou o Utah com 22 pontos. Fontecchio finalizou com 18, o recorde da carreira do novato italiano, autor de quatro cestas de três pontos.

Jordan Poole empatou o recorde da temporada com 36 pontos para Golden State e Jonathan Kuminga teve 24, o seu recorde da temporada.

Com a derrota, os Warriors, em décimo na Conferência do Oeste, somam o mesmo número de vitórias e derrotas: 13. Já os Jazz, com 15 vitórias e 12 derrotas, estão na sexta colocação.

Confira os resultados da noite desta terça:

Orlando Magic 116 x 111 Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets 122 x 116 Charlotte Hornets

New York Knicks 113 x 89 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 126 x 113 Los Angeles Lakers

Chicago Bulls 115 x 111 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 123 x 102 Oklahoma City Thunder

Milwaukee Bucks 126 x 113 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 121 x 115 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 104 x 98 Detroit Pistons

Utah Jazz 124 x 123 Golden State Warriors

Phoenix Suns 98 x 125 Boston Celtics

