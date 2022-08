Arquivo Boa safra tem lucro líquido de R$ 6,20 milhões no 2º trimestre (-47% em um ano)

A Boa Safra Sementes, uma das principais produtoras de sementes de soja do Brasil, registrou lucro líquido de R$ 6,20 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado foi 47% inferior ao reportado em igual período do ano passado, de R$ 11,70 milhões. Segundo a empresa, a queda está relacionada ao aumento dos custos dos produtos vendidos e às despesas administrativas.

A receita líquida da companhia cresceu 206% no período, para R$ 125,32 milhões no segundo trimestre deste ano. A Boa Safra atribui o crescimento à venda de grãos de soja, com impacto da venda de estoques da safra passada, e de sementes de soja devido à antecipação de pedidos feitos por revendas e produtores.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 7,32 milhões, queda de 59% ante R$ 17,97 milhões reportados no segundo trimestre do ano passado. A margem Ebitda recuou na mesma base comparativa de 43,81% para 5,84%.

A carteira de pedidos, que serão entregues a partir de setembro, somou R$ 831 milhões no segundo trimestre, um aumento de 52,2% em relação a igual período do ano anterior. “Contribuíram para esta variação o incremento no preço, antecipação das negociações e volume de pedidos a faturar”, disse a companhia.

O segundo trimestre é o período de maior beneficiamento de sementes e o armazenamento nas câmaras frias para posterior entrega às revendas e aos produtores. O portfólio de sementes de soja da companhia inclui 48 cultivares. A empresa atingiu no segundo trimestre proporção recorde de pedidos de sementes com tecnologia embarcada, de 90,8%.