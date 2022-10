Arquivo Blau compra 100% do Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo por US$ 28 mi

A Blau Farmacêutica informou que conclui o processo de assinaturas do Contrato com o grupo Amgen, para aquisição de 100% do capital social do Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo, por US$ 28 milhões. A Amgen Brasil continuará com a sua operação no País e servindo aos pacientes no Brasil.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que com a consumação da Operação, aumentará sua participação no mercado de Oncológicos, com importante incremento de capacidade produtiva em liofilizados, bem como ampliará seu portfólio de medicamentos, tanto na linha de Oncológicos quanto de Biológicos. Segundo a empresa, a equipe comercial e de marketing especializada do Bergamo também é um outro ativo importante para Blau, que traz modelo diferencial de “go-to-market”.

Fundado em 1946, o Bergamo localiza-se em Taboão da Serra, São Paulo e, em 2011, foi adquirido pela Amgen. Em 2021, registrou Receita Líquida de aproximadamente R$ 185 milhões e produziu cerca de 2,2 milhões de unidades de produtos. Atualmente, o Bergamo possui portfólio de 19 produtos e cerca de 190 funcionários.

A consumação da Operação está sujeita às aprovações de órgãos competentes e ao cumprimento de determinadas condições precedentes.