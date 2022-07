Biden defende produção de microchips nos EUA, por questões de segurança nacional

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou nesta segunda-feira, 25, evento virtual, com a presença de executivos-chefes de empresas, como a Lockheed Martin, para pressionar o Congresso a aprovar legislação para apoiar a construção de microchips no próprio país. Biden enfatizou a importância dessa estratégia, por questões de segurança nacional, e vários dos executivos presentes mencionaram que a China atua para continuar a avançar nessa frente.

Com diagnóstico de covid-19, mas se recuperando bem segundo a Casa Branca, Biden falou pouco no evento, mas defendeu a estratégia de seu governo pela produção de chips em solo americano. Integrantes do governo também presentes, como a secretária do Comércio, Gina Raimondo, ressaltaram a importância do assunto, pedindo que o Legislativo atue para tratar do tema.