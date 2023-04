Bia Haddad ganha em duplas em Madri, mas se despede em simples; Melo avança

A jornada dupla de Beatriz Haddad Maia no Torneio de Madri, a nível WTA 1000, começou ruim nesta quinta-feira, com eliminação em simples logo na estreia. Mas terminou de maneira positiva com triunfo nas duplas, ao lado da belarussa Victoria Azarenka. O outro representante do Brasil em quadra celebrou. Ao lado do alemão Alexander Zverev, Marcelo Melo confirmou a vitória sem sustos.

Disposta a melhorar o desempenho em Madri após cair logo na segunda rodada em 2022, Bia tinha pela frente a promessa russa Mirra Andreeva, de somente 15 anos. A jovem talentosa que vinha de 12 vitórias seguidas e dois títulos surpreendeu a brasileira, 14ª no mundo, somando seu maior triunfo na precoce carreira, ao anotar 7/6 (8/6) e 6/3.

Bia tinha tudo para confirmar seu favoritismo no primeiro set, quando teve 5 a 3 a favor, mas desperdiçou quatro set points e permitiu a virada de uma atrevida oponente, que variou bastante jogadas e encaixou incríveis bolas.

A mais jovem tenista do planeta a figurar no top 200 – atualmente é a 194ª do mundo – confirmou seu saque para fazer 5 a 4 e depois devolveu a segunda quebra para igualar a partida. Ainda salvaria o primeiro set point antes de levar a decisão ao tie-break. No game de desempate, a brasileira estava com 6 a 3 e não teve calma para fechar com dois saques à disposição. Sofreu cinco pontos seguidos e caiu com 8 a 6.

Na parcial seguinte, Andreeva foi logo quebrando o saque de Bia Haddad. A brasileira teve a chance de devolução nãos games três e oito, mas não conseguiu aproveitar o break point. Pior, ainda sacou mal com 5 a 3 contra e perdendo todos os pontos, acabou derrotada com 6 a 3 após 2h13.

Restava a partida de dupla e após algumas horas de descanso para recuperar a concentração, a brasileira deu a volta por cima. Ela e Azarenka derrotaram as cabeças de chave 3 do torneio, a holandesa Demi Schuurs e a americana Desirae Krawczyk, por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 10/7.

MARCELO MELO AVANÇA

A largada de Marcelo Melo no Masters 000 de Madri foi animadora. Ao lado do alemão Alexander Zverev, o brasileiro superou a dupla formada pelo espanhol Alejandro Davidovich Fokina e o finlandês Emil Ruusuvuori por 2 a 0. O primeiro set foi decidido no tie-break, com 7/6 (8/6). Já no segundo set, a dupla se sobressaiu e confirmou a vitória com 6/3.