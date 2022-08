Bia Haddad derruba dupla 3 do mundo e avança em Cincinnati; Bruno Soares dá adeus

Bia Haddad somou mais um resultado expressivo nas duplas em Cincinnati e já está nas quartas de final. Ao lado da cazaque Ana Danilina, a brasileira eliminou a dupla número 3 do mundo, formada pela japonesa Ena Shibahara e a chinesa Shuai Zheng, por duplo 6/3 nesta quinta-feira. Já Bruno Soares e o britânico Jamie Murray deram adeus ao perderem o complemento do jogo adiado de quarta-feira, pelas oitavas de final, diante de Karen Khachanov e Denis Shapovalov.

Nesta sexta-feira, Bia Haddad entrará novamente em quadra com um sentimento de vingança. Em busca de vaga nas semifinais, a brasileira reencontrará a letã Jelena Ostapenko, para quem foi eliminada na estreia de simples, que está disputando as duplas em Cincinnati com a ucraniana Lyudmyla Kichenok.

Bia e Danilina precisaram de somente 64 minutos para derrubarem as asiáticas. Com quebras no game 7 e 9, fecharam a primeira parcial em 30 minutos. Na segundo parcial, elas foram iguais até 4 a 3, quando quebraram e depois fecharam no primeiro match point. Ostapenko e Kichenok se garantiram com 2 a 0 sobre a dupla formada por Lucie Hradecka e Sania Mirza, com parciais de 6/2 e 6/4.

Bruno Soares e Jamie Murray venciam o segundo set por 5/3 na quarta-feira, quando o jogo foi adiado – levaram 7/6 no primeiro, com 10/8 no desempate. Na volta, nesta quinta-feira, fecharam em 6/3, forçando o super tie-break. Mas não foram páreo para os rivais, caindo com 10 a 3.

MASCULINO

Algoz de Rafael Nadal, o croata Borna Coric deixou mais um espanhol cabeça de chave pelo caminho em Cincinnati. Com alto aproveitamento no primeiro serviço, fez 6/2 e 63 sobre Roberto Bautista (cabeça 15). No duelo entre americanos, o experiente John Isner passou por Sebastian Korda com 7/6 (7/3), 1/6 e 7/6 (7/4).