Arquivo Bayer tem alta de 36,6% no lucro líquido no 1º tri, a US$ 3,47 bilhões

A Bayer obteve lucro líquido de 3,29 bilhões de euros (US$ 3,47 bilhões) no primeiro trimestre deste ano, informou a companhia alemã na manhã desta terça-feira. O resultado representa alta de 36,6% na comparação com igual período do ano passado. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado avançou 27,5%, de 4,12 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2021 para 5,25 bilhões de euros no primeiro trimestre do ano.

As vendas da companhia subiram 18,7%, a 14,64 bilhões de euros, em comparação com 12,33 bilhões de euros no primeiro trimestre do ano anterior. A Bayer classificou seu desempenho do primeiro trimestre como um “sucesso”.

A companhia reforçou, ainda, que suas vendas e lucros não foram afetados negativamente pela invasão da Ucrânia pela Rússia no primeiro trimestre do ano.

Os dois países respondem por cerca de 3% das vendas. “Em termos de negócios, a Rússia e a Ucrânia não estão entre os dez principais países-chave”, afirmou a empresa.

O desempenho da fabricante de produtos farmacêuticos e agroquímicos surpreendeu a expectativa do mercado em relação ao lucro e às vendas, segundo analistas da Jefferies. O Ebtida, por exemplo, ficou 13% acima do consenso.

Quanto à receita, a divisão de atendimento ao consumidor obteve avanço de 20,8%. A divisão de produtos farmacêuticos obteve receita 5,9% maior. Na Divisão Crop Science, a receita de vendas da empresa teve o aumento mais significativo e cresceu 27,1% para 8,45 bilhões de euros, em relação aos 6,65 bilhões de euros reportados no primeiro trimestre do ano anterior.

“As vendas da Crop Science subiram graças ao aumento substancial de preços e volumes. Conseguimos dois dígitos de crescimento porcentual em todas as regiões.”, comentou a empresa em comunicado. Em volume, as vendas da divisão cresceram 5,7%.

O maior crescimento da receita da divisão de ciências agrícolas foi observado na América Latina, onde o faturamento de vendas da Bayer aumentou 62,3%. Na região Ásia/Pacífico a alta foi de 21,2% nas vendas, na América do Norte o ganho foi de 27,1% e na região compreendida por Europa, Oriente Médio e África o aumento foi de 13,4%.

Por segmento de portfólio, as vendas de herbicidas registraram maior incremento de 67% na comparação anual entre os primeiros trimestres, seguido por alta de 32% em ciência ambiental e incremento de 20,8% na comercialização de fungicidas. O Ebitda ajustado do segmento foi 50% superior ao apresentado em igual período de 2021, a 3,67 bilhões de euros.

Para o acumulado do ano fiscal de 2022, a Bayer reforçou suas perspectivas financeiras, divulgadas em março. A empresa espera vendas de cerca de 46 bilhões de euros, o que significa um crescimento de 7% e uma margem Ebitda de 25% a 26%, para 12 bilhões de euros.

“Nossa previsão para este ano continua confiante, apesar das grandes incertezas, incluindo a estabilidade das cadeias de suprimentos e fornecimento de energia”, disse o CEO da empresa, Werner Baumann, em comunicado divulgado para investidores e imprensa.