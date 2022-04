Barclays lucra menos, mas ganho antes de impostos agrada

O Barclays divulgou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 1,4 bilhão de libras no primeiro trimestre de 2022, menor do que o ganho de 1,7 bilhão de libras apurado em igual período do ano passado. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 1,55 bilhão de libras entre janeiro e março.

Já o lucro antes de impostos do Barclays somou 2,23 bilhões de libras no primeiro trimestre, abaixo dos 2,4 bilhões de libras de um ano antes, mas bem superior ao consenso do mercado, de 1,32 bilhão de libras.Na mesma comparação, a receita do Barclays avançou 10%, a 6,5 bilhões de libras.

Por volta das 4h30 (de Brasília), a ação do Barclays subia 1% na Bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.