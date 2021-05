Bahia vence lanterna na Bolívia e assume a liderança na Sul-Americana

O Bahia não quis saber de surpresas e, na noite desta quinta-feira, venceu o lanterna Guabirá (BOL) por 1 a 0 no estádio Gilberto Parada, em Montero, na Bolívia, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Gilberto fez o único gol da partida no segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia assumiu a liderança da chave com oito pontos ganhos. Mesma pontuação que o vice-líder Independiente (ARG), só que em primeiro lugar por ter melhor saldo de gols: 6 a 4. Já o Guabirá, eliminado, segue na lanterna sem pontuar – são quatro derrotas em quatro jogos disputados. Apenas o líder vai avançar às oitavas.

A vitória em território boliviano foi conquistada em um lance individual do atacante Gilberto, um dos ídolos da torcida. Ele chegou a marca de 67 gols com a camisa do Bahia, consolidando seu lugar no hall de artilheiros da história do clube.

Ao contrário do que se imaginava, o Bahia adotou postura cautelosa diante do Guabirá e pouco fez para tirar o zero do placar no primeiro tempo. Foram raras as vezes em que o time brasileiro pressionou o time da casa, deixando o confronto morno e sem criatividade.

Tanto é que o Bahia resolveu ser mais efetivo no campo ofensivo somente após os 30 minutos. Em um dos lances, Matheus Bahia tabelou com Rodriguinho e cruzou na área para o centroavante Gilberto, que não conseguiu acertar finalização à meta do goleiro Mustafá.

No segundo tempo a postura do Bahia foi totalmente diferente e o time brasileiro logo conseguiu abrir o placar. Aos 11 minutos, Gilberto dominou bola, passou pela marcação e finalizou com a perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro.

A vantagem no placar foi importante para tirar a ansiedade de alguns jogadores do Bahia e forçou o Guabirá a sair para o ataque, mesmo que sem qualidade. Aos 27, Peredo recebeu cruzamento e finalizou nas mãos do goleiro Matheus Teixeira.

Nos minutos finais da partida o confronto passou a ser ataque x defesa. O Guabirá se lançou ao ataque pelo empate, enquanto o Bahia se defendeu e aguardou o apito final para comemorar mais três pontos.

O Bahia voltará a campo na terça-feira para enfrentar o Independiente, às 19h15, em Avellaneda, na Argentina. Enquanto Guabirá receberá o Montevideo City na quinta-feira, às 21h30, novamente em Montero, na Bolívia.