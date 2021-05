Atum é uma opção saborosa e saudável

Manter uma alimentação equilibrada e saudável é um dos pilares para a conquista da qualidade de vida. Ao falar sobre proteína, acrescentar o peixe ao cardápio é recomendado por especialistas em nutrição. Entre as opções, o atum tem um sabor agradável, além das vantagens para a saúde.

O atum é considerado uma ótima fonte de ômega 3. O consumo deste ácido graxo essencial promove benefícios para a saúde, ajudando na prevenção de doenças cardiovascular e cerebrais, por exemplo.

Orientação

Por conta do ômega 3, o consumo do atum promove a redução de processos inflamatórios. Além disso, ajuda no controle da pressão arterial e do diabetes tipo 2. Para quem precisa perder alguns quilos na balança, este peixe auxilia no combate à obesidade, tornando-se uma fonte de proteína saudável.

Além disso, é fonte rica de vitaminas do complexo B. Entre elas, a B3 ajuda na produção de energia para o corpo. Já a B6 atua no metabolismo de proteínas e gorduras. O atum possui também vitamina D, o que ajuda no fortalecimento dos ossos. Por fim, tem também potássio, magnésio e fósforo, entre outros minerais.

Para aproveitar os benefícios, porém, o atum precisa fazer parte de uma alimentação equilibrada e saudável. Por isso, é muito importante contar com a ajuda de um médico especializado ou de um nutricionista para a construção de um cardápio apropriado. A realização de exames também ajuda no monitoramento da saúde. Por fim, lembre-se de praticar regularmente atividade física.