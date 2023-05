Atlético-MG usa os contra-ataques e faz 4 a 0 no Cuiabá, na Arena Pantanal

Com muita velocidade e eficiência nos contra-ataques, o Atlético-MG conseguiu uma vitória importante, ao golear por 4 a 0 o Cuiabá, nesta quarta-feira à noite, na Arena Pantanal, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. É que o time mineiro se reabilitou da derrota por 2 a 0 para o Botafogo e também escapou das últimas posições na tabela. Agora soma sete pontos e fica na parte intermediária, enquanto o Cuiabá continua com quatro pontos na zona de rebaixamento.

Com a temperatura agradável, sem aquele tradicional calor da capital do Mato Grosso, o jogo começou intenso. O Atlético-MG se deu melhor, saindo na frente aos 12 minutos. Zaracho lançou Pavón, que foi até a linha de fundo e cruzou para a finalização de chapa de Hyron: 1 a 0.

A esperada reação do Cuiabá não aconteceu, mesmo porque o time mineiro tinha seu meio-campo bem posicionado. O Atlético-MG ainda teve outra boa chance em velocidade com Pavón, mas desta vez Marllon aliviou o cruzamento.

Mas o visitante também diminuiu o ritmo e só teve um chute de Hulk nos últimos minutos, mas a bola saiu sem força e acabou defendida por Walter.

Pelo visto, além da torcida, os dois técnicos também não aprovaram o rendimento dos times. Cada um fez duas mudanças na volta do intervalo. Pelo lado atleticano entraram Edenilson e Rubens, respectivamente, nos lugares de Hyoran e Zaracho. No Cuiabá entraram Emerson Ramon e Quagliata nas vagas de Jonathan Cafu e Denilson.

Mas logo no segundo minuto, o Atlético-MG teve um pênalti a seu favor, quando Marllon empurrou Hulk dentro da área. O lance começou num contra-ataque e num toque de Vargas para Hulk. Ele mesmo cobrou forte e rasteiro, abrindo 2 a 0, aos cinco minutos. O Cuiabá demorou para se recuperar emocionalmente e levou o terceiro gol em outro contra-ataque, aos 26 minutos. Hulk iniciou a jogada no meio-campo e lançou do lado direito para Pavón, que invadiu a área e bateu forte: 3 a 0.

Apesar das trocas promovidas pelo técnico Eduardo Coudet, o Atlético-MG manteve seu ritmo de jogo, alugando o campo defensivo do Cuiabá e sempre esteve mais perto do quarto gol do que sofrer o primeiro. O quarto gol saiu, como esperado, num contra-ataque puxado por Hulk, que fez o passe para o lado direito com Pavón, que não foi fominha e tocou de lado para Paulinho só completar para as redes.

No final de semana, pela sexta rodada, o Cuiabá vai enfrentar o Fluminense, sábado, às 18h30, no Maracanã. Na mesma data, porém, de noite, o Atlético-MG recebe o Internacional, a partir das 21h.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 4 ATLÉTICO-MG

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e PK; Filipe Augusto (Raniele), Ronald Lopes (Ceppelini) e Denilson (Quagliata); Jonathan Cafu (Emerson Ramon), Isidro Pitta (Deyverson) e Wellington Silva. Técnico: Ivo Vieira.

ATLÉTICO-MG – Everson; Bruno Fuchs (Réver), Nathan Silva e Jemerson; Battaglia (Paulo Vítor), Zaracho (Rubens), Hyoran (Edenílson), Vargas (Paulinho) e Patrick; Pavón e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS – Hyoran, aos 12 minutos do primeiro tempo. Hulk, pênalti, aos 5, Pavón, aos 26 e Paulinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marllon (Cuiabá). Zaracho e Vargas (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).