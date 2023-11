Arquivo Atlético-MG falha em missão de dormir no G-4 do Brasileiro ao empatar com o lanterna América

O Atlético-MG desperdiçou grande chance de dormir na zona de classificação direta à Libertadores. Neste sábado, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o time de Felipão repetiu o primeiro turno e apenas empatou com o lanterna América, por 1 a 1, permanecendo na quinta colocação. O Red Bull Bragantino, com 55, fecha o G-4.

Assim que terminou a partida, alguns jogadores do Atlético cercaram o árbitro para reclamar. Hulk, o mais irritado, protestou muito com o árbitro por causa de uma possível falta não anotada nos minutos finais e que poderia ajudar na busca pela virada.

O tropeço foi bastante lamentado pelo fato de o América jogar com um a menos, com a expulsão de Alê, desde os 27 minutos do segundo tempo. A busca da reabilitação será na quarta-feira, em visita ao Corinthians, na Neo Química Arena.

De olho no G-4, o Atlético entrou em campo ciente que não podia desperdiçar pontos diante do lanterna. E adotou postura ofensiva. Não demorou, e o grito de gol saiu. Hulk recebeu na direita de Zaracho, driblou o marcador e cruzou na cabeça de Jemerson, que balançou as redes.

O VAR, porém, acabou com a festa do zagueiro, em falta com o torcedor atleticano por falhas recentes. Hulk foi flagrado um pouco à frente, em impedimento portanto. Para tristeza e espanto dos atleticanos, que viam o lance como normal e sequer com reclamação dos oponentes.

O Atlético continuou na frente, mas sem assustar ou encaixar uma boa jogada no Parque do Sabiá, estádio escolhido pelo América para dois jogos para lucrar uma grana alta e fugir de um rebaixamento em sua casa, o independência. Ainda mandará o duelo com o Flamengo no local.

Um choque de cabeça trouxe enorme preocupação em Uberlândia aos 34 minutos. Os laterais Rubens e Rodriguinho trombaram com muita força e ambos foram ao chão, com o jogador do América-MG desacordado. Recobrou a consciência ainda em campo após atendimento e, na maca e com colar cervical, foi levado de ambulância para um hospital da cidade, assim como o rival do Atlético. A partida ficou paralisada por 10 minutos.

A pausa serviu para o América se acertar na partida. Everson salvou em bomba de Juninho da entrada da área e viu a cabeçada de Mastriani passar perto, dando enorme susto. Na frente, Hulk mandou pelo alto a única oportunidade do Atlético.

A volta do intervalo mostrou bem o que os treinadores queriam. Enquanto o América optou por novo zagueiro, visivelmente satisfeito com o empate, o Atlético optou por reforçar a armação para buscar o gol. Hulk parou em Jori e Zaracho mandou raspando.

Sem conseguir furar o paredão defensivo do América, o Atlético ainda foi surpreendido com um lance estranho aos 20 minutos. No bate e rebate, a bola sobrou para Juninho, que cruzou para a área. Jemerson tentar cortar e desviou para as próprias redes. Mastriani ainda tocou na bola em cima da linha.

Pavón carimbou a trave logo depois do gol, após passe de Pedrinho, nova tentativa de Felipão buscar a igualdade. Com a expulsão de Alê, aos 27 minutos, o Atlético teria um bom tempo para evitar o vexame.

Aos 34 minutos, Paulinho aproveitou cruzamento de Pavón da direita para empatar e se igualar aos 16 gols de Tiquinho Soares, do Botafogo, na liderança da artilharia do Brasileirão. Mesmo com tempo, a virada não veio e o prejuízo foi grande ao Atlético, que ainda perdeu Hulk, expulso por reclamação ao fazer gesto de “roubo” ao árbitro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 1 ATLÉTICO-MG

AMÉRICA-MG – Jori; Rodriguinho (Mateus Henrique); Ricardo Silva, Danilo Avelar (Júlio) e Marlon; Alê, Juninho, Emmanuel Martínez e Benítez (Cazares, depois Javier Méndez); Mastriani e Felipe Azevedo (Breno). Técnico: Fabián Bustos.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco (Igor Gomes), Zaracho (Pedrinho) e Rubens (Pavón); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS – Mastriani, aos 20, e Paulinho, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Danilo Avelar (América-MG) e Zaracho (Atlético-MG).

CARTÃO VERMELHO – Alê (América-MG) e Hulk (Atlético-MG).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Parque do Sabiá, em Uberlândia.