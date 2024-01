Athletico-PR anuncia contratação do técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo

Oito anos após deixar o comando do São Paulo, o técnico Juan Carlos Osorio vai voltar a trabalhar no futebol brasileiro. O treinador colombiano acertou contrato de um ano com o Athletico-PR, que vinha sendo comandado por Wesley Carvalho desde a parte final do Brasileirão do ano passado.

“Juan Carlos Osorio é o novo técnico da equipe principal do Athletico Paranaense. Com nome consolidado e bastante experiente nos principais cenários do futebol mundial, o treinador colombiano chega agora ao Rubro-Negro para o desafio de comandar o time neste ano do centenário athleticano”, anunciou o clube de Curitiba.

De acordo com o Athletico, Osorio vai se apresentar no CT do Caju na sexta-feira para iniciar seu trabalho no clube. A reapresentação do elenco da equipe está marcada para o dia seguinte, dia 6.

Osorio estava trabalhando no Zamalek, do Egito, desde abril do ano passado. Ele ficou mais conhecido do público brasileiro por ter treinado o São Paulo em parte da temporada 2015, antes de ser contratado pela seleção do México. A partir de 2018, se tornou técnico da seleção do Paraguai.

Depois passou pelo Atlético Nacional e pelo América de Cali, ambos da Colômbia, até aportar no clube egípcio. Aos 62 anos, Osorio tem diversos títulos de nível nacional conquistados em seu país. E não chegou a levantar taças pelas seleções que passou e pelo próprio São Paulo.

Em sua nova investida pelo futebol brasileiro, Osorio terá a missão de comandar o time paranaense no Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.