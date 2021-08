Aterro cede em obra da mineradora Itaminas em Sarzedo

O talude de uma obra de infraestrutura da mineradora Itaminas, em Sarzedo (Minas Gerais) se rompeu nesta segunda-feira, 9, às 11h30. De acordo com a Defesa Civil, o local não é próximo à barragem e não houve vítimas. Em visita ao local, os técnicos da Defesa Civil disseram que houve apenas soterramento parcial de um veículo pequeno, uma máquina e um caminhão.

Em seu site, a companhia confirma que “trata-se de um escorregamento de aterro de obra civil, não havendo vítima ou dano ambiental nem tampouco qualquer relação com as barragens, que mantém os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos”. A empresa diz que todas as medidas estão sendo tomadas.

Pelo Twitter, o deputado Rogério Correia (PT-MG) diz que, apesar de o problema não ter atingido a cidade, é com certeza preocupante e mais um alerta sobre a situação das barragens em Minas Gerais.