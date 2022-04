Arthur Cabral faz golaço, Napoli perde para Fiorentina e pode se afastar do topo

O Napoli não foi páreo para a Fiorentina neste domingo e terminou derrotado por 3 a 2 no estádio Diego Armando Maradona, resultado que pode afastar a equipe de Luciano Spalletti da liderança do Campeonato Italiano. O jogo foi válido pela 32ª rodada e teve belo gol marcado pelo brasileiro Artur Cabral, contratado recentemente pela Fiorentina para substituir Vlahovic.

Uma vitória poderia até deixar o Napoli momentaneamente na liderança, mas o tropeço mantém o time em terceiro, com 66 pontos, mesma pontuação que a vice-líder Internazionale possui no momento e com um ponto a menos que o líder Milan. Tanto Milan quanto Inter possuem jogo a menos que o time de Nápoles.

Reforçada para a segunda metade da temporada, a Fiorentina segue firme na briga por uma competição europeia na temporada seguinte. O time soma 54 pontos, em sétimo. Dois atletas contratados recentemente, Ikone e Artur Cabral marcaram na partida deste domingo.

O Napoli até teve chance de sair na frente, mas o gol marcado por Victor Osimhen foi anulado por impedimento. A Fiorentina teve melhor sorte, após a bola sobrar na área para Nicolás González, o jogador dominou e acertou chute para abrir o placar, em jogada iniciada por um contra-ataque, aos 29 minutos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o Napoli pressionando pelo empate, que quase saiu ainda na etapa inicial. Por outro lado, a Fiorentina não deixou de atacar. Mais ofensivo no segundo tempo, o Napoli conseguiu empatar aos 12 minutos com Drie Mertens. Victor Osimhen chegou pela esquerda, fez o cruzamento para trás e Mertens finalizou no canto do gol para fazer mais um pelo time napolitano, 1 a 1.

Foi aí que os novos atletas da Fiorentina entraram em ação. Ikoné, em seu primeiro toque na bola, dominou e bateu cruzado para recolocar a Fiorentina em vantagem aos 21 minutos. Após empatar novamente, mas ver seu gol ser anulado, o Napoli foi castigado pela equipe visitante. O brasileiro Arthur Cabral recebeu na ponta, partiu em velocidade, deixou o marcador no chão e finalizou muito bem para tirar de Ospina. Um belo gol brasileiro aos 27 minutos.

Sempre presente nas jogadas de ataque do Napoli, Vitor Osimhen marcou um golaço no fim do duelo. O camisa 9 recebeu lançamento na área, dominou no peito e bateu em cheio para fazer um golaço aos 39 minutos. O 3 a 2 permaneceu até o fim do confronto.

O Napoli terá mais um jogo complicado pela frente na próxima rodada. O time receberá a Roma na segunda-feira, dia 18 de abril. A Fiorentina recebe o Venezia em seu próximo jogo pelo Campeonato Italiano, no sábado.

OUTROS RESULTADOS

Outros três jogos aconteceram na manhã deste sábado pelo Campeonato Italiano. O Sassuolo venceu a Atalanta por 2 a 1 jogando em casa. Hamed Traore marcou os dois gols do Sassuolo, enquanto o colombiano Luis Muriel diminuiu. Ambos são concorrentes diretos da Fiorentina, o Sassuolo está em nono e a Atalanta em oitavo.

A Lazio também triunfou e segue bem na briga direta com a Roma. O time da capital italiana venceu o Genoa por 4 a 1, com três gols de Ciro Immobile. Marusic também marcou, enquanto Patric fez contra para o Genoa, que está na zona de rebaixamento.

Confira os resultados da manhã de domingo:

Genoa 1 x 4 Lazio

Venezia 1 x 2 Udinese

Sassuolo 2 x 1 Atalanta

Napoli 2 x 3 Fiorentina