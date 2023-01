Aprovado para a Petrobras, Prates se reúne às 16h com Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá se reunir, nesta quinta-feira, 26, às 16 horas, com Jean Paul Prates. O encontro ocorre após a Petrobras confirmar a aprovação do nome de Prates para a presidência da estatal por unanimidade.

A reunião já estava marcada na agenda de Lula desde a manhã. Ela ocorrerá no Palácio do Planalto com previsão de duração de uma hora.

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Prates renunciou, no período da manhã, ao mandato de senador, o que era necessário para que ele pudesse assumir o comando da estatal.

A renúncia foi publicada nesta quinta no Diário Oficial do Senado.

Às 15 horas, está prevista uma reunião com a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), e o deputado federal Enio Verri (PT-PR). A última reunião do dia é às 17 horas com o ministro da Defesa, José Múcio.

No período da manhã, Lula participou de uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após o encontro, ele também se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Com Dino, estava prevista a entrega da proposta de criar uma Guarda Nacional para proteger os prédios públicos em Brasília.